Обрання запобіжного заходу Лавриновичу перенесли через неявку його адвоката

Засідання Печерського районного суду Києва по обранню запобіжного заходу для екс-міністра юстиції часів президентства Віктора Януковича Олександра Лавриновача перенесено через неявку його захисника Євгена Солодка. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Леся Батрин.

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Також суддя постановила призначити Лавриновичу адвоката із центру безоплатної правової допомоги з огляду на обмеженість у часі розгляду клопотання прокуратури про арешт і тримання під вартою підозрюваного Лавриновича (72 години з моменту вручення клопотання про запобіжний захід підозрюваного).

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

7 вересня слідчі ГПУ вручили Лавриновичу повідомлення про підозру та викликали на допит.