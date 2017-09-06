Справа про узурпацію влади Януковичем: екс-міністр юстиції Лавринович збирається завтра піти до ГПУ

Екс-міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олександр Лавринович, підозрюваний у захопленні влади, збирається завтра піти до Генеральної прокуратури для ознайомлення з підозрою.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Завтра я піду в прокуратуру. Якщо існує такий документ (повідомлення про підозру – Ред.), я з ним ознайомлюсь, прочитаю і, відповідно, до процесуальних норм, далі буду діяти… Місця для міністра юстиції тут немає. Порушення були, якщо ви пам’ятаєте у грудні 2004 року у ВР, коли ухвалювалось це рішення про внесення змін», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції О.Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни діючої Конституції України через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", - повідомив Луценко.