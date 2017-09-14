В СБУ заперечили, що нібито прослуховують Саакашвілі

Служба безпеки України заперечує, що прослуховує екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у Facebook.

СБУ вважає безпідставними звинувачення Саакашвілі щодо нібито спроби його прослуховування співробітниками спецслужби.

"Служба безпеки України працює виключно у правовому полі українського законодавства та не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, який би статус вони на сьогодні не мали", - заявили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-президенту Грузії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально "внесли" їх на територію України.

Адмінсправу про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області. Для проведення слідчих дій у зв’язку з подіями за участю Саакашвілі на пункті пропуску "Шегині" МВС викликає п’ятьох народних депутатів: Юлію Тимошенко, Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка, Павла Костенка та Дмитра Добродомова.