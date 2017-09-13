Суд заарештував одного з учасників прориву Саакашвілі через кордон

Сьогодні, 13 вересня, Галицький районний суд Львова виніс рішення про взяття під варту одного з учасників прориву кордону 10 вересня у прикордонному пункті пропуску «Шегині». Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, сьогодні один із районних судів міста Львова обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно 39-річного мешканця Івано-Франківщини. Чоловікові оголошено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статями Кримінального кодексу України.

«Зокрема, йдеться про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

На підставі наданих матеріалів судом прийнято рішення про взяття чоловіка під варту терміном на 60 діб.

Як повідомлялося, 10 вересня внаслідок порушення публічного порядку на державному кордоні України постраждали 8 прикордонників та 13 працівників поліції.