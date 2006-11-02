Лавринович і Богуцький оприлюднили декларації про доходи

Новопризначений міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ у 2005 році отримав більше 320 тис. грн. прибутку, а новий міністр культури і туризму України Юрій БОГУЦЬКИЙ – 216 тис. грн.

Про це свідчать декларації міністрів про доходи, копії яких оприлюднила на своєму сайті “Українська правда”.

Міністр юстиції Олександр Лавринович

Згідно з даними декларацій, О.ЛАВРИНОВИЧ отримав у 2005 році більше 320 тис. грн. прибутку, з яких 149 тис. грн. – зарплата, 95 тис. грн. - прибутки від відчуження цінних паперів, 75 тис. грн. - дивіденди, проценти, роялті.

Родина О.ЛАВРИНОВИЧА (дружина і молодший син) заробила 592 тис. грн., з яких 476 тис. грн. – прибуток від незалежної професійної діяльності, а 53 тис. грн. – дивіденди.

За інформацією УП, дружина нового міністра юстиції Світлана працює головним консультантом у товаристві з обмеженою відповідальністю "Право". Син Віталій 1983 року народження вчиться у Київському інституті міжнародних відносин. Старший син, чиї доходи не відображені в декларації, також закінчив КІМВ і тепер працює в міжнародній аудиторській кампанії "Артур і Андерсен".

Крім того, Лавринович і родина мають 4750 і 100 квадратних метрів землі, житловий будинок на 654 метри та квартиру на 135,5 метрів.

В гаражі на 24 метри стоять два автомобілі – “Тойота” та “Міцубіші”.

На рахунках О.ЛАВРИНОВИЧА та його родини лежить 760 тисяч гривень.

Ю.БОГУЦЬКИЙ, пропрацювавши в апараті Верховної Ради України, отримав 216 тис. грн. прибутку. З них 147 тис. грн. - зарплата, а 36 тис. грн. – матеріальна допомога.

Міністр культури і туризму Юрій Богуцький

Ще професор Ю.БОГУЦЬКИЙ отримав стипендію, зазначає “Українська правда”, - в Академії мистецтв йому виплатили майже 32 тис. грн.

Родина нового міністра (дружина та дочка) у 2005 році мала 5,5 тис. грн. прибутку, тобто - 450 грн. на місяць.

Земельних наділів у міністра культури немає. На нього записана квартира на 83 метри та садовий будинок (45 метрів).

У родини є також міні-будинок на 20 метрів та квартира в 130 метрів, а також Тойота RAV-4.

На банківських рахунках у Ю.БОГУЦЬКОГО коштів немає.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Верховна Рада України відправила у відставку міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА і міністра культури і туризму Ігоря ЛІХОВОГО, призначених в уряд за квотою “Нашої України”. Відразу ж на ці посади було призначено, відповідно, О.ЛАВРИНОВИЧА та Ю.БОГУЦЬКОГО.