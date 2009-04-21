Янукович думає, що він молодий політик

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає себе "ще достатньо молодим політиком". Про це лідер опозиції заявив в інтерв`ю телеканалу TBi і радіостанції "Эхо Москвы". Політик аргументував свою думку тим, що до Києва він потрапив лише в 2002 році.

"І за великим рахунком, прийшовши з регіону, мені складно було орієнтуватися. Я спочатку навіть не розумів, ну як це можна, з ранку домовилися про одне, а в обід вже змінили думку. І що найпарадоксальніше – до вечора ще раз змінили. Ось виходить так, що вірити нікому не можна. Мене це якось вибивало дуже довго з колії.", - розповів ЯНУКОВИЧ.

На запитання ведучого, чи звик вже політик до таких манер, лідер ПР відповів: "Ні, я до цього ніколи не звикну. Ніколи".

Регіонал розповів в ефірі про пам`ятну для себе фразу одного політика, сказану ще в 2004 році, яку сам ЯНУКОВИЧ вважає компліментом: "Він сказав: так, Янукович був дуже ефективний губернатор Донецької області, але, на жаль, він не став політиком національного масштабу. Ось якщо говорити про ті принципи, які є тут в Києві, умовно кажучи, побудованих на тому, хто більше і майстерніше обдурить або як кажуть «кине» свого партнера. Я сказав: я до цього ніколи не звикну, і якщо за цими критеріями міряють в Україні політиків, я ніколи не стану політиком національного масштабу. І я горджуся тим, що я політик провінційний".