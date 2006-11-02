Кучма: вбивством Гонгадзе ”підставили” не тільки мене, а й Мороза

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що вбивством журналіста Георгія Гонгадзе "підставили" не тільки його, а й Олександра МОРОЗА.

Про це він сказав в інтерв`ю "Известиям в Украине", коментуючи заяву депутата Ігоря ПИЛИПЧУКА, помічником якого працював Г.Гонгадзе, про те, що вбивство журналіста і отруєння Президента Віктора ЮЩЕНКА є ланками одного ланцюга.

“Убивство Гонгадзе, "касетний скандал" підставили і мене, і Олександра МОРОЗА. У МОРОЗА не було іншого виходу, йому довелося обнародувати плівки, тіло Гонгадзе не дарма підкинули в його виборчий округ. Олександру Олександровичу треба було виправдовуватися. Я цим займатися не став - і так зрозуміло, для чого скандал роздували. І так ясно, що я на журналіста руку не піднімав. З часом це стає все яснішим", - сказав Л.КУЧМА.