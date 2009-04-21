Видрін пропонує запровадити для чиновників «довгі» соцпакети

Для викорінення корупції в Україні необхідно змінювати не лише закони, а й еліту. Таку думку висловили експерти, коментуючи результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень «Проект країни».

За результатами дослідження Інституту Горшеніна, українці сьогодні сприймають корупцію як даність.

Так, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ причиною того, що громадяни України звикли до корупції, вважає відсутність хоча б якоїсь більш-менш відповідальної влади у країні. На його думку, сьогодні влада посилює серед людей зневіру в тому, що справедливості можна досягнути. «Тому нічого тут дивного немає. Для того, щоб змінити це становище, потрібні інституційні зміни, потрібна якась, можливо, ротація еліти. Це складні процеси, жодним рішенням, наприклад, про довічне ув’язнення за хабар, цього не досягти, це абсолютно несерйозно», - зазначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Дмитро ВИДРІН висловив думку, що для подолання тотальної корупції в країні необхідно використовувати світовий досвід: «Наприклад, методи боротьби з корупцією, якими користуються американці, а саме - «довгі» соціальні пакети, які анулюються для чиновника, якщо він був помічений в корупції. Умовно кажучи, ти можеш за двадцять років напрацювати колосальний соціальний пакет, який забезпечить потім тебе і твоїх родичів, а за один хабар у сто доларів ти можеш втратити все, що було напрацьовано за двадцять років», - зауважив він. Д.ВИДРІН вважає, що треба шукати інструменти боротьби з корупцією на всіх рівнях, в тому числі на законодавчому, культурологічному тощо.

Директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ вважає, що сьогодні в Україні спостерігаються деякі позитивні зміни. «Є у нас приклади, де ситуація змінюється на позитив, хай і повільно. Це запровадження зовнішнього тестування для випускників шкіл і нова система прийому до вузів. Зрозуміло, що вона ще не відпрацьована, що є проблеми, - але в принципі ситуація змінюється. Легше стало працювати підприємцям у системі спрощеного оподаткування, яка фактично встановлює податкові канікули. Легше стало в багатьох випадках контактувати з тими же самими податковими інспекціями», - зазначив він.

О.ГАРАНЬ зазначив, що зміни на краще зараз уже відбуваються в країні, але поки що не мають системного і глобального характеру і вважає, що «змінити це можна тільки якщо буде не просто прийнята програма антикорупційних заходів, бо у нас весь час приймаються якісь програми, але потрібні і додаткові закони та їх виконання».

Коментуючи висновок соціологів про те, що найбільш корумпованими українці вважають суди та правоохоронні органи, народний депутат (фракція БЮТ) Андрій ШКІЛЬ , пояснив це тим, що саме з цими структурами громадяни стикаються найбільше. Також А.ШКІЛЬ вважає, що корупція в «високих ешелонах влади» турбує громадян не так сильно, як корупція «знизу», коли громадяни змушені віддавати у якості хабара кровно зароблені гроші. «І тому треба спочатку побороти корупцію знизу. Це можна зробити через підвищення зарплатні, соціального захисту. Якщо ми її знизу поборемо, ми отримаємо, умовно кажучи, благословення суспільства і в певній ситуації опиняться політичні сили – всі без винятку – і будуть змушені побороти корупцію в вищих ешелонах влади. Нагорі ні зарплатнею, ні соціальним захистом корупцію не здолати. Тут треба діяти через прийняття законів. Це мій рецепт на боротьбу», - підкреслив депутат.