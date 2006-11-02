Подальша доля Зварича вирішена на 92%

12:06, 02 листопада 2006
Політика
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Екс-міністр може повернутися у ВР

Відправленого вчора у відставку з посади міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА може бути призначено постійним представником Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Верховній Раді.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, близьке до Р.ЗВАРИЧА.

«Це питання на сьогодні вирішено на 92%», - сказав співрозмовник агентства.

Співрозмовник також додав, що з юридичної точки зору цілком можливо, щоб постійний представник Президента в парламенті не був народним депутатом.

 

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