Радник Тимошенко заговорив про відставку глави Нафтогазу

Через тримісячну хворобу?

Глава НАК «Нафтогаз України», який вже майже три місяці хворіє, може піти у відставку, не виключає радник прем`єр-міністра Олександр Гудима. «Думаю, для себе він ще не ухвалив рішення - буде він працювати чи ні, - наводить слова Гудими Глава НАК «Нафтогаз України», який вже майже три місяці хворіє, може піти у відставку, не виключає радник прем`єр-міністра Олександр Гудима. «Думаю, для себе він ще не ухвалив рішення - буде він працювати чи ні, - наводить слова Гудими Главред . - На цій посаді потрібне залізне здоров`я, тому що ситуація в компанії напружена, по Україні масові неплатежі за спожитий газ. Тривають переговори з Росією про його постачання, два тижні тому, перебуваючи на лікарняному, Дубина літав до Москви на переговори з «Газпромом». (Дубина запропонував росіянам дати Україні 20 млрд кубів газу на $4,8 млрд, по $240 за 1000 куб. м, для ПХГ в рахунок майбутніх платежів за транзит, але відповіді не отримав). Керівник прес-служби «Нафтогазу» Валентин Землянський спростовує чутки про можливу відставку свого шефа, пише «Сегодня». «Його здоров`я йде на поправку, але потрібний час», - сказав Землянський.

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