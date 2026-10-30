Значні пошкодження: енергетики розповіли, коли повернуть світло Києву та ще двом регіонам

Для повного відновлення електропостачання потрібен час.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру складною залишається ситуація з електропостачанням у Києві, Київській області та на Дніпровщині. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок цілеспрямованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання, ситуація з електропостачанням на Дніпровщині, у Києві та області залишається складною", - зазначили в Міненерго.

У відомстві відмітили, що на Дніпровщині ремонтним бригадам уже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи також тривають у Києві та Київській області.

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Наголошується, що масштаби пошкоджень значні, тому для повного відновлення електропостачання потрібен час. Роботу енергетиків додатково ускладнюють тривалі повітряні тривоги та постійна загроза повторних обстрілів.

"Попри всі труднощі, ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - додали в Міненерго.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що 30 жовтня через аварію на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки на правому березі Києва тимчасово не діяли. А також у Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

Загалом у пʼятницю в окремих регіонах України вимушено застосовують обмеження споживання електроенергії. Так, час застосування обмежень: 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 1.5 до 2.5 черг (6-10 годин); 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас росіяни продовжують систематично бити по енергетичній інфраструктурі України. Лише за минулий тиждень ворог здійснив 126 атак на енергетичний і нафтогазовий сектори.

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