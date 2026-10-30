ЗСУ вполювали дроном російський гелікоптер Мі-8 (відео)

Ворожу техніку спалили в Луганській області.

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині, підловивши його після посадки. Про це повідомляє у Фейсбук Третій армійський корпус.

Армійці зазначають, що під час полювання на ворожу логістику оператори дрона-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил SKYFOM виявили російський Мі-8. Однак спроба з ходу збити ворожу техніку не дала результату.

"Крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів, та щойно борт РФ приземлився – бійці завдали удару в районі паливних баків. Другий "Хорнет" успішно законтролив ціль", - йдеться в повідомленні.

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В "Трійці" зазначають, що такі гелікоптери окупанти використовують для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки. Однак цей борт згорів ущент.

Російські втрати у війні

Як писав УНІАН, генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження пускової установки російського ОТРК "Іскандер-М" у Курській області, в районі Фатежа, де здійснювалося перевантаження балістичних ракет. Крім того, Сили оборони уразили ремонтні підрозділи та склади боєприпасів противника в Донецькій, Харківській і Луганській областях.

Також ми розповідали, що військово-морські сили ЗСУ завдали удару модернізованою ракетою "довгий Нептун" по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ. За даними українських військових, унаслідок атаки було знищено два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34, які належали до 11-го змішаного авіаційного полку.

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