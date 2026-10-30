Зеленський анонсував удари по ще більш віддалених регіонах Росії

Президент зазначив, що Україна планує розширити підрозділи дипстрайків.

Україна визначила ключові напрямки для подальшого застосування далекобійних засобів ураження на території Росії. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо дипстрайків у вересні – жовтні.

"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди слідує наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в зоні досяжності наших ударів перебувають російські об’єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і ми працюємо над тим, щоб наші дрони та ракети могли досягати й ще більш віддалених російських територій", – розповів президент.

Зеленський зазначив, що Україна планує розширити підрозділи дипстрайків – як на основі можливостей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі розвідувальних служб та інших складових Сил оборони України.

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"Наша українська дальність удару – це одна з реальних гарантій збереження незалежності нашої держави зараз, під час цієї війни, і стане однією з довгострокових гарантій безпеки після закінчення війни. Розвиваємо нашу силу", – підкреслив президент.

Пауза в ударах по російських НПЗ закінчилася

Нагадаємо, що раніше у Fire Point повідомили, що Сили оборони України за допомогою дронів FP-1 завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. Україна, як і обіцяла партнерам, рівно протягом двох тижнів утримувалася від ударів по НПЗ.

Новокуйбишевський НПЗ має проектну потужність переробки близько 8,8 млн тонн нафти на рік. На території заводу було зафіксовано численні влучання.

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