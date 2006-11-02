Порошенко бачить в діях Мороза злий умисел

Голова парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Петро ПОРОШЕНКО звинувачує голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА у гальмуванні розгляду законопроектів, ухвалення яких необхідне для вступу України до Світової організації торгівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

За словами П.ПОРОШЕНКА, його комітет розглянув і підготував сім законопроектів із СОТівського пакету. “Вони на 100% готові до розгляду, - підкреслив П.ПОРОШЕНКО, - але сьогодні у порядку денному з них стоїть лише чотири”.

Він ще раз наголосив, що решта законопроектів мають неодмінно бути розглянуті найближчим часом. “За графік порядку денного відповідає спікер і апарат Верховної Ради. В свою чергу наш комітет зробив усе можливе для того, щоб ці законопроекти були підготовлені до розгляду. Для цього сьогодні потрібна лише добра воля голови Верховної Ради”, - зауважив П.ПОРОШЕНКО.

“Якщо решта законопроектів не з’явиться завтра у порядку денному, я безпосередньо буду звертатися до Олександра МОРОЗА з питаннями з цього приводу”, - пообіцяв народний депутат.

Як підкреслив П.ПОРОШЕНКО, якщо завтра законопроекти не будуть розглянуті і прийняті, весь наступний тиждень вони пролежать "під сукном" замість того, аби парламентські комітети готували їх до другого читання. “Ми втрачаємо дорогоцінний час”, - зазначив П.ПОРОШЕНКО.