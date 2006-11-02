Харківську ”трійку” миритимуть на Банковій

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ, голова обласної ради Василь САЛИГІН та міський голова Харкова Михайло ДОБКІН запрошені в Секретаріат Президента України для обговорення відносин гілок влади в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА 1 листопада в Харкові, де він супроводжував Президента Віктора ЮЩЕНКА під час поїздки.

Коментуючи повідомлення у пресі про те, що Секретаріат нібито пропонував А.АВАКОВУ добровільно піти у відставку, В.БАЛОГА наголосив, що Секретаріат Президента займається консолідацією харківської влади. Він повідомив, що пройшли переговори з керівниками Харківської обласної та міської рад, і діалог буде продовжено 2 листопада в Секретаріаті Президента, куди вони запрошені.

“Ведемо переговори з керівниками обласної ради, мерії, головою облдержадміністрації. Завтра (2 листопада – УНІАН) зустрічаємося у нас в кабінеті зі всією владою Харківщини. Консолідацією займаємося”, - сказав В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА також спростував повідомлення деяких ЗМІ про те, що Секретаріат пропонував А.АВАКОВУ добровільно піти з посади. “Спростовую інформацію... Ніяких пропозицій АВАКОВУ піти у відставку не було”, - заявив В.БАЛОГА.