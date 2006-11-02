Росія не збирається віддавати Україні кримські маяки

Росія не має наміру підкорятися рішенню Севастопольського апеляційного господарського суду про передачу Україні 22-х навігаційно-гідрографчних об`єктів, які зараз використовуються Чорноморським флотом РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ні. Є міжнародні правила і договір, ратифікований нашими парламентами, і тут діють закони міжнародного права», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Севастопольський апеляційний господарський суд ухвалив вилучити з незаконного володіння Міністерством оборони РФ маяки „Тарханкутський”, „Євпаторійський”, „Солодунов” (поблизу міста Саки), „Ай-Тодорський”, а в цілому - 22 навігаційно-гідрографічні об`єкти, розташовані на території АРК.

18 вересня Міністерство закордонних справ України інформувало нотою російську сторону про це рішення суду і чекає неухильного його виконання найближчим часом.