Про що шкодує Зварич

Відправлений учора Верховною Радою України у відставку з посади міністра юстиції України Роман ЗВАРИЧ шкодує, що йому не вдалося зменшити рівень корупції у сфері нотаріату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я переконаний, що це явище є дуже поширеним у сфері нотаріату”, - заявив екс-міністр. Він зазначив, що розпочав перевірки інформаційного центру “Інформюст”, однак зіткнувся з протистоянням керівництва цього центру цим перевіркам.

Водночас, екс-міністр наголосив на тому, що і надалі вимагатиме здійснення перевірок цього центру вже співробітниками Контрольно-ревізійного управління.

Говорячи про свої досягнення на посаді міністра, Р.ЗВАРИЧ відніс до таких розробку пакета антикорупційних законів, внесених пізніше Президентом України до парламенту, свою роботу у напрямку покращення захисту прав дітей, а також відкриття спільно з Єврокомісією Центру по адаптації українського законодавства до стандартів ЄС.

Р.ЗВАРИЧ також подякував колективу центрального апарату Міністерства юстиції за співпрацю і зазначив, що цей колектив є “найбільш професійним та фаховим” серед колективів усіх інших міністерств та відомств.