В окупованому Криму фігуранта "справи українських диверсантів" Захтея кинули в карцер

Фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея, який перебуває під арештом в анексованому Криму, на дві доби посадили до карцеру за порушення режиму перебування в СІЗО.

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Про це "Крим.Реалії" повідомила дружина Захтея Оксана.

«Його посадили за порушення режиму: то він не те сказав, то не так встав до стінки. Днями йому принесли повідомлення, що саджають на дві доби у карцер, він підписав і вчора ввечері (16 серпня - УНІАН) його забрали», - повідомила жінка.

Вона також сказала, що остаточний вирок її чоловіку очікується наприкінці жовтня - початку листопада.

Як повідомляв УНІАН, стосовно фігуранта «справи українських диверсантів» Захтія підконтрольна Кремлю влада Криму порушила кримінальну справу за статтею 324 КК Росії за обвинуваченням у незаконному придбанні російського паспорта. Таким чином, його російські документи визнані недійсними, і він залишається громадянином України.

10 серпня 2016 року у ФСБ РФ заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджували в російській спецслужбі, одним із організаторів терактів, яким запобігли, є Євген Панов, а за нібито сприяння в підготовці терактів був затриманий Захтій.

Влада України відкидає російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.