Незаконна купівля російського паспорта: проти "кримського диверсанта" Захтея порушили ще одну справу

Стосовно фігуранта справи «кримських диверсантів» Андрія Захтея порушили ще одну кримінальну справу за звинуваченням у «незаконному придбанні російського паспорта». Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

За його словами, «справу порушено ВМВС по Чорноморському району 18 серпня» за 324-ю статтею КК РФ.

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«Таким чином, його паспорт визнано недійсним, російського громадянства він позбавлений. Захтей залишається громадянином України», - зазначив Наумлюк.

Як повідомляв УНІАН 10 серпня 2016 року в ФСБ РФ заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» й затримання групи «диверсантів».

Як стверджували в російській спецслужбі, одним із організаторів терактів, яким запобігли, є Євген Панов, а за нібито сприяння в підготовці терактів було затримано Захтія.