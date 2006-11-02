Ющенко підтримує Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує діяльність Юрія ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ, заявила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, за її словами, В.ЮЩЕНКУ незрозумілий мотив парламенту відсторонити Ю.ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків міністра.

«У висунутих журналістами претензіях до міліції спочатку мають розібратися правоохоронні органи, а вже після їхніх висновків своє слово міг би сказати парламент», – цитує речниця слова Президента додаючи, втім, що сьогодні Верховна Рада прийняла рішення, яке, по суті, відкидає давній правовий принцип презумпції невинності.

Тепер, на переконання В.ЮЩЕНКА, Верховна Рада має ретельно розібратися в ситуації, щоб прийняти рішення, яке грунтується на фактах, а не на емоціях політиків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді була створена ТСК для перевірки фактів корупції і зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року.

На час діяльності комісії ВР рекомендує Кабміну відсторонити міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов’язків. Строк діяльності комісії – два місяці.