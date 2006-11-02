Піскун просить повернути йому державну охорону

Народний депутат Святослав ПІСКУН не виключає, що Верховний Суд України може поновити його на посаді генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, С.ПІСКУН повідомив, що вчора ВСУ прийняв рішення допустити до провадження його касаційну скаргу про поновлення на посаді генпрокурора. (4 липня Вищий адміністративний cуд України відмовив С.ПІСКУНУ у поновленні на посаді генпрокурора – УНІАН).

Саме з цим С.ПІСКУН пов’язує і заяви заступника генпрокурора Віктора ШОКІНА з критикою на його адресу.

С.ПІСКУН також зазначив, що заяви В.ШОКІНА може розцінювати як погрози, і тому просить повернути йому державну охорону.

С.ПІСКУН розповів, що нещодавно було прийнято рішення про зняття державної охорони, яка йому мала надаватись впродовж року як колишньому генпрокурору.

«І сьогодні В.ШОКІН почав мене лякати… Він має добрі стосунки, напевно, я думаю, з якимось криміналітетом, або знає когось з того криміналітету і нічого не буде дивного, якщо щось може загрожувати моєму життю», - наголосив С:ПІСКУН.

Він звернувся через ЗМІ до Президента з проханням повернути йому державну охорону до того часу, поки не буде встановлено місцезнаходження вбивць Георгія Гонгадзе, людей, які намагалися вбити Президента, оскільки, за словами С.ПІСКУНА, саме він розслідував ці справи, і поки ці люди на волі, йому може загрожувати небезпека.

Також С.ПІСКУН відкинув звинувачення В.ШОКІНА, що начебто тиснув на нього. Екс-генпрокурор зауважив, що він вже рік не працює на своїй посаді, і В.ШОКІНУ нічого не заважає розкривати злочини: «Що йому заважає, хай працює. Мене вже рік немає. Нічого нового ніхто не розкрив за той час, що мене немає… Я взагалі його дуже важко сприймаю, я давно його не бачив, мені здається, що його хтось випхнув на цю прес-конференції, і він сам не зрозумів, чому він туди вийшов… Треба працювати, а прес-конференції хай дає генеральний прокурор», - підкреслив С.ПІСКУН.

В той же час він зазначив, що не буде звертатись з позовом до суду: «Та хай він працює, ну, що я буду з ним судитися?».

С.ПІСКУН не виключає, що міг щось сплутати у своїй публікації, але вважає, що це не може бути суттєвим.

Також він зазначив, що єдиний тиск, який він здійснював на В.ШОКІНА, будучи генпрокурором, були погрози звільнення з роботи для того, щоб стимулювати останнього працювати над розкриттям резонансних кримінальних справ.

Як повідомлялося, С.ПІСКУНА в інтерв’ю газеті «Дело» від 31 жовтня 2006 року, серед іншого, звинувачував В.ШОКІНА у неналежному підході до розслідування резонансних кримінальних справ.

Натомість сьогодні В.ШОКІН у свою чергу сказав, що не виключає, що колишній генпрокурор С.ПІСКУН намагався загальмувати розслідування справи журналіста Георгія Гонгадзе.