Янукович привітає працівників соціальної сфери з професійним святом

12-45 - Розпочнуться урочистості з нагоди святкування Дня працівників соціальної сфери. У заході візьмуть участь прем’єр-міністр України Віктор Янукович, міністр праці та соціальної політики Михайло Папієв, представники Секретаріату Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, Пенсійного фонду, регіональних підрозділів Мінпраці (Національна опера ім. Т.Г.Шевченка, вул. Володимирська, 50). Потрібна акредитація. Телефони: 226-24-01, 289-35-60; e-mail: press4@mlsp.gov.ua Акредитація до 19-00 2 листопада.

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