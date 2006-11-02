Гриценко поки не знайшов компромісу з Азаровим

Міністерство фінансів України не врахувало потреби Міністерства оборони в проекті державного бюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

“Нам поки що не вдалося знайти компромісу з Міністерством фінансів у плані загальної суми витрат на Збройні сили на наступний рік. Ця робота поки що триває”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Водночас він позитивно оцінює зміни у ті статті бюджету, які зберігають соціальні стандарти для офіцерів, що звільняються, і військових пенсіонерів.

“Вилучено з проекту бюджету статті, які зменшують соціальні стандарти. Я оцінюю це позитивно”, - додав він.