Янукович не бачить у Тарасюка чоловічих принципів

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК не може працювати в уряді через свою опозиційність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Києві.

«Не може працювати міністр, який висловлює свою точку зору, що він в опозиції до цього уряду, але працює в ньому», - сказав прем’єр.

«Але це стосується людей, в яких є принципи, чоловічі принципи», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада В.ЯНУКОВИЧ заявляв, що у нього існують політичні розбіжності з Б.ТАРАСЮКОМ, але уряд не має права вирішувати питання про доцільність його перебування на посаді міністра закордонних справ (глава МЗС призначається за квотою Президента).