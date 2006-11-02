Янукович не бачить у Тарасюка чоловічих принципів
17:41, 02 листопада 2006Політика
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Прем’єр спілкувався з журналістами
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК не може працювати в уряді через свою опозиційність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Києві.
«Не може працювати міністр, який висловлює свою точку зору, що він в опозиції до цього уряду, але працює в ньому», - сказав прем’єр.
«Але це стосується людей, в яких є принципи, чоловічі принципи», - додав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада В.ЯНУКОВИЧ заявляв, що у нього існують політичні розбіжності з Б.ТАРАСЮКОМ, але уряд не має права вирішувати питання про доцільність його перебування на посаді міністра закордонних справ (глава МЗС призначається за квотою Президента).
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