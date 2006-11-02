Ющенко ”емоційно” поговорив з нашоукраїнцями

Другий етап з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» відбудеться 11 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, це підтвердив журналістам голова Ради НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ після завершення зустрічі представників фракції «Наша Україна» з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

На уточнююче питання, чи буде присутній на цьому з’їзді Президент і чи пропонувалося йому прибути на з’їзд, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ ухилився від відповіді.

Говорячи безпосередньо про зміст зустрічі з Президентом України, він повідомив, що близько місяця тому фракція звернулася до В.ЮЩЕНКА з відповідною пропозицією, зокрема, для розгляду питань позиціювання фракції, проекту держбюджету, законопроекту про Кабінет міністрів, вступу України до СОТ, євроінтеграції.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, зустріч та обговорення були «дуже відверті, часто емоційні». При цьому депутати висловлювали свою позицію, а Президент – свою.

Крім того, сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, на зустрічі було обговорено питання проведення з’їзду, оскільки, як відомо, В.ЮЩЕНКО залишається почесним головою партії.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ ще раз наголосив, що фракція уже прийняла рішення щодо свого опозиційного статусу, і ніяких переговорів щодо коаліції «не ведеться, ніяких аргументів для відновлення переговорів немає, я їх не бачу».

Говорячи про таку позицію фракції у співвідношенні із позицією Президента, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що позиція Президента може не співпадати з позицією «Нашої України».

Він ще раз наголосив: «Не треба фантазувати, що вона (партія – УНІАН) може перейти десь… (ідеться про позицію партії щодо антикризової коаліції – УНІАН).

На запитання, чи пропонувалося В.ЮЩЕНКУ під час зустрічі очолити «Нашу Україну», Р.БЕЗСМЕРТНИЙ не дав чіткої відповіді, але закликав зрозуміти, що Президент України свого часу стояв у джерел заснування партії, однак на сьогодні він є главою держави, що покладає на нього зобов’язання по вирішенню чималої кількості питань. При цьому, за припущенням Р.БЕЗСМЕРТНОГО, Президент не може не цікавитися долею партії і вона не може його не турбувати.