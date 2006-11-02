Кінах не хоче приймати бюджет оптом

Народний депутат України (Наша Україна»), лідер Партії промисловців і підприємців України прогнозує «серйозну професійну дискусію» під час обговорення проекту державного бюджету на 2007 рік в другому читанні. Про це він сказав учора в прямому ефірі на ТК „Тоніс”, повідомили УНІАН в прес-службі А.КІНАХА.

«Буде дуже серйозна дискусія, ухвалюватимуться рішення щодо пропозицій, які ще не були враховані до першого читання», - сказав він, додавши, що для ПППУ «однією з головних вимог є забезпечення прозорої професійної дискусії».

А.КІНАХ додав, що ПППУ наполягатиме на професійному прагматичному діалозі під час підготовки держбюджету-07 до другого читання, зокрема, на постатейному розгляді документа.

«Я категорично проти того, аби бюджет приймали оптом, як впродовж останніх років. Тільки постатейно, тільки на основі розрахунків, на основі його прозорості і ефективності. Іншого не дано... Це принципи, від яких ПППУ не відмовлятиметься", - сказав він.

При цьому А.КІНАХ відзначив, що «головне, аби відбувалася не політизована дискусія, не на основі дешевого політичного популізму, а високопрофесійна, системна і об`єктивна. Тому що бюджет – це закон, який впливає на життя кожного громадянина в нашій державі, і він повинен ухвалюватись на основі дуже високої відповідальності", - сказав він.

Народний депутат також висловив сподівання, що під час підготовки проекту бюджету «буде розуміння того, що своєчасне ухвалення збалансованого, ефективного, прозорого держбюджету – це дуже серйозна основа для економічного зростання довіри інвесторів».

А.КІНАХ наголосив, що ПППУ підтримує розумні прагматичні рішення на користь розвитку економіки і доброту держави. «Ще раз наголошую: ми ніколи не обслуговуватимемо ту чи іншу політичну силу», - сказав він.