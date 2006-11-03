Ющенко сьогодні у Калуші зустрінеться з президентом ”Лукойла”

10:03, 03 листопада 2006
Політика
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Президент відбув до Івано-Франківської області

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що у м.Калуш В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях з приводу початку будівництва заводу з виробництва хлору і каустичної соди та огляне виробництво заводу «Поліолефін».

Також у Калуші В.ЮЩЕНКО проведе робочу зустріч із президентом нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» Вагітом АЛЄКПЄРОВИМ.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО відвідає смт.Солотвин Богородчанського району, де візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого приміщення Солотвинської загальноосвітньої школи.

У поїздці Президента супроводжує заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР.

 

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