Ющенко сьогодні у Калуші зустрінеться з президентом ”Лукойла”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що у м.Калуш В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях з приводу початку будівництва заводу з виробництва хлору і каустичної соди та огляне виробництво заводу «Поліолефін».

Також у Калуші В.ЮЩЕНКО проведе робочу зустріч із президентом нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» Вагітом АЛЄКПЄРОВИМ.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО відвідає смт.Солотвин Богородчанського району, де візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого приміщення Солотвинської загальноосвітньої школи.

У поїздці Президента супроводжує заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР.