Політковську вбили з пістолета з ”багатою” історією

Оперативники, що займаються розслідуванням вбивства оглядача "Нової газети" Анни Політковської, вийшли на слід можливого вбивці. Ймовірного кілера видав кинутий на місці злочину пістолет Макарова, пише у п`ятницю видання "Твій день".

Дотепер слідство було збентежене. Аналіз телефонних переговорів в районі і перегляд записів, зроблених камерами відеоспостереження в під`їзді будинку Політковської і в найближчих магазинах, нічого не дали. І лише недавно в руках оперативників опинилася дійсно серйозна зачіпка.

Новий виток в розслідуванні вбивства Політковської, як заявили в правоохоронних органах, почався після того, як з`явилися результати балістичної експертизи пістолета Макарова, кинутого на місці злочину.

"Вбивця, схоже, не був професіоналом. Не було купчастості в його стрілянині. Плюс до всього він умудрився промазати на відстані одного-двох метрів, і одна з куль попала в стінку ліфта", - розповіли оперативники.

Результати балістичної експертизи показали, що пістолет, з якого застрелили Анну Політковську, раніше належав бійцю одного з етнічних злочинних угрупувань Москви і має "багату історію".

"Під час перестрілки між членами цього угрупування і бандитами з півночі Москви, що ділили у середині 1990-х один з ринків столиці, з цього пістолета був убитий один з бійців "мешканців" півночі. Зараз перевіряється вся картотека минулих років, і цілком можливо, що це не єдиний епізод, пов`язаний з даним пістолетом. Звичайно бандити свою зброю на місці злочину не кидають, це відбувається лише у виняткових випадках. Таких, як гучне вбивство відомої журналістки, наприклад", - розповіли в міліції.

Оперативники розраховують, що залишений на місці злочину ПМ зможе вивести їх на слід виконавця.

"Є інформація, що пістолет, з якого стріляли в Анну Політковську, належав "підлеглому" одного з лідерів етнічної діаспори, - пояснюють співробітники правоохоронних органів. - Зараз працівники МУРа, де організований штаб по розкриттю вбивства журналістки, намагаються відстежити, через кого ПМ міг потрапити до рук вбивці".

Нагадаємо, Політковську убили в день народження президента Путіна 7 жовтня.

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