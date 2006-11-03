Верховна Рада заслухає звіти Гриценка і Тарасюка

Верховна Рада України підтримала проект постанови про заслуховування 15 листопада звітів міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” це рішення проголосувало 241 з 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Постанову підтримали фракції, що входять до антикризової коаліції – Партії регіонів, КПУ та СПУ.

Перед цим ВР не підтримала аналогічну постанову, в якій передбачався ще й звіт міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. За цей проект постанови проголосувало лише 215 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосувала за це рішення фракції СПУ, “Наша Україна” та БЮТ.

У проекті постанови, яку ухвалила ВР, передбачається заслухати 15 листопада 2006 року звіти А.ГРИЦЕНКА та Б.ТАРАСЮКА щодо виконання покладених на міністерства завдань і реалізацію державної політики у відповідних сферах. За результатами розгляду звітів прийняти відповідні рішення.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що Б.ТАРАСЮК не може працювати в уряді через свою опозиційність. “Не може працювати міністр, який висловлює свою точку зору, що він в опозиції до цього уряду, але працює в ньому», - сказав прем’єр.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та лідерами парламентських фракцій сьогоднішню рекомендацію парламенту відсторонити на два місяці від виконання обов`язків главу МВС Ю.ЛУЦЕНКА.

Учора у Верховної Раді було зареєстровано проект постанови про заслуховування звітів міністра оборони А.ГРИЦЕНКА, міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА і міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА. Авторами проекту постанови є народні депутати від Партії регіонів Віталій КАЛЮЖНИЙ та Орест МУЦ, а також депутат від Комуністичної партії України Спірідон КІЛІНКАРОВ.