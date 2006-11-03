Верховна Рада прийняла заяву про солідарність з Кубою

Верховна Рада України прийняла постанову "Про Заяву Верховної Ради України "Про солідарність з Республікою Куба".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 318 народних депутатів з 436 зареєстрованих у залі.

Автор постанови депутат Ярослав МЕНДУСЬ підкреслив, що причиною підготовки вище названої заяви є те, що 8 листопада Генеральна Асамблея ООН розглядатиме резолюцію про припинення економічної, торгової і фінансової блокади Куби. При цьому депутат нагадав, що минулого року під час розгляду цього питання за скасування санкцій проголосувало 186 країн. «Тим самим вони висловили своє ставлення, що економічна блокада – це своєрідний анахронізм у міжнародних відносинах», - сказав він.

Я.МЕНДУСЬ нагадав, що Куба після трагедії на Чорнобильській АЕС зробила дуже багато для України, зокрема, для тисяч дітей з України Куба за свій кошт провела реабілітацію, а інколи і дуже складні операції. За період з 1990 року по 2005 рік за рахунок коштів, виділених Урядом Республіки Куба, в її медичних та оздоровчих центрах отримали кваліфіковану й ефективну медичну допомогу та пройшли курс реабілітації більше 20 тисяч українських дітей.

Я.МЕНДУСЬ закликав депутатів висловити вдячність за це Кубі.