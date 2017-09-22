Між Трампом і Порошенком встановилася справжня довіра - посол України в США

В ході зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом між главами держав встановилася справжня довіра. Про це повідомляє посол України в США Валерій Чалий в Facebook.

"Повноформатна зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа важлива не тільки тим, що лідери двох країн обговорили досягнуті результати та намітили такі стратегічні кроки партнерства, але і особливою атмосферою і встановленням справжньої довіри", - написав він.

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