Між Трампом і Порошенком встановилася справжня довіра - посол України в США
11:28, 22 вересня 2017Політика
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Чалий зазначив, що зустріч двох президентів відрізнялася особливою атмосферою.
Петро Порошенко і Дональд Трамп / REUTERS
В ході зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом між главами держав встановилася справжня довіра. Про це повідомляє посол України в США Валерій Чалий в Facebook.
"Повноформатна зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа важлива не тільки тим, що лідери двох країн обговорили досягнуті результати та намітили такі стратегічні кроки партнерства, але і особливою атмосферою і встановленням справжньої довіри", - написав він.
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