Поживанов розгледів підготовку до імпічменту Президентові

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ застерігає Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що антикризова коаліція готує його імпічмент.

В інтерв’ю УНІАН М.ПОЖИВАНОВ нагадав, що розмови про план здійснити імпічмент точилися в Україні ще в травні-червні цього року. Потім, за словами М.ПОЖИВАНОВА, нібито було досягнуто певних домовленостей, і ця тема перестала обговорюватися.

В той же час він переконаний, що останні дії коаліції, в тому числі плани відправити у відставку міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА та міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, свідчать, що антикризова коаліція не відмовилась від плану оголосити імпічмент Президентові.

М.ПОЖИВАНОВ підкреслив, що зовнішня і оборонна політика є прерогативою Президента. І коли втручаються в питання, які належать до його повноважень, інакше, як спробу замінити Президента, розцінювати не можна. Він вважає, що звіт міністрів буде розправою над ними. І навіть якщо Президент їх не звільнить, і вони залишаться виконувати свої обов’язки, вони не зможуть виконувати свої повноваження в повному обсязі, «а за цим іде нарікання Президенту, що він не виконує власних повноважень, скажімо, з оборони і зовнішньої політики. А коли людина не виконує обов’язків, то ставиться питання щодо імпічменту в тому числі», - наголосив М.ПОЖИВАНОВ.

Він переконаний, що Президент мусить почути ці слова і зрозуміти, що «ці люди, з якими він нас («Нашу Україну») весь час підштовхує на певні компроміси, вони не об’єднують Україну, а навпаки - роз’єднують, роблять все, щоб у нас не було єдиної програми розвитку, єдиного зовнішньополітичного курсу. Тобто, вони використовують якісь свої механізми, можливо, для вступу України до Ташкентського договору або, можливо, до поглиблень відносин ще з кимось».

В той же час М.ПОЖИВАНОВ вважає, що підстав для розпуску парламенту у разі відставки вище названих міністрів, не буде. Він підкреслив, що це не передбачено Конституцією. Він зауважив, що це можна виписати в законі про Кабінет Міністрів, але, на його думку, парламент не піде на це, оскільки оберігатиме себе.

У свою чергу, представник фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ категорично не погоджується з тим, що антикризова коаліція готує імпічмент Президентові.

В інтерв’ю журналістам він підкреслив, що у «страху очі великі». Він вважає, що пов’язувати можливу відставку Б.ТАРАЮСКА та А.ГРИЦЕНКА з планами імпічменту Президента не можна. «Так можна договоритись до чого завгодно, потім вони скажуть, що це взагалі загроза для держави. Дурниця це насправді. Ні про який імпічмент у нас в коаліції насправді навіть мови не йде чисто теоретично. Так що нема що цю тему обговорювати», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.