Піскун не збирається повертатися в крісло Генпрокурора

Народний депутат України Святослав ПІСКУН (фракція Партії регіонів) не писатиме заяву про поновлення на посаді генерального прокурора України.

Про це С.ПІСКУН заявив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи сьогоднішнє рішення Окружного апеляційного адміністративного суду Києва, яким він по суті поновлений на посаді генпрокурора України.

С.ПІСКУН зауважив, що сьогоднішнім рішенням Окружного апеляційного адмінсуду Києва скасовано «незаконний указ про моє звільнення, а автоматично це означає, що працює указ про моє призначення» на посаду генерального прокурора.

За словами С.ПІСКУНА, у нього не було сумніву в тому, яке буде рішення суду, оскільки була порушена «норма Конституції» про те, що згоду на звільнення генерального прокурора має давати Верховна Рада України. «Питання було апріорі зрозуміле, тобто було зрозуміло, яке буде рішення суду», - сказав депутат.

Він підкреслив, що «юристи із Секретаріату Президента перемудрили».

С.ПІСКУН зазначив, що рішення суду є, але для того, щоб його поновити на посаді генерального прокурора, необхідно звільнити Олександра МЕДВЕДЬКА, який на сьогодні «є легітимним генеральним прокурором».

С.ПІСКУН підкреслив, що не буде писати "зараз бумаг ніяких у виконавчу службу, заяв для того, щоб мене поновлювати, бо не думаю, поки що, поновлюватись на цій посаді». «Я народний депутат України, ідуть президентські вибори і є легітимний генеральний прокурор. Тому я не збираюсь поки нікуди поновлюватись», - додав він.

За його словами, для нього важливо було з юридичної точки зору довести, що рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про його звільнення з посади генерального прокурора порушувало Конституцію та законодавство України.

При цьому С.ПІСКУН не виключає, що Секретаріат Президента України буде звертатися і до апеляційного суду, і до Верховного Суду. Він додав, що навіть в цьому зацікавлений, оскільки хотів би, щоб було рішення ВСУ, яке б підтвердило нинішнє рішення Окружного апеляційного адміністративного суду щодо незаконності указу Президента.

На запитання, чи не думає він, що нинішнє рішення суду може бути використане в політичній боротьбі і Секретаріат Президента говоритиме про те, що сьогоднішнє рішення свідчить про домовленості Партії регіонів з БЮТ про майбутню коаліцію, і вже навіть є генеральний прокурор для цієї коаліції, С.ПІСКУН відповів, що «це буде абсолютна брехня, оскільки ніяких домовленостей ні про що немає».

За його словами, звернення до суду з приводу указів Президента про звільнення з посади генерального прокурора - «це моє особисте питання, яке не пов’язано зовсім з політикою Партії регіонів». «Це абсолютно не політична справа, а особиста справа С.ПІСКУНА», - зазначив він.

Також С.ПІСКУН зазначив, що необхідно внести зміни до Конституції, відповідно до яких кандидатура генерального прокурора пропонувалася б головою ВР України для затвердження її парламентом. За його словами, призначення генпрокурора має відбуватися без участі Президента України, і тоді генеральний прокурор буде незалежним і зможе вести «нагляд за діяльністю Президента, тобто за законністю виданих ним указів». С.ПІСКУН переконаний, що парламент має затверджувати кандидатуру генерального прокурора не 226 голосами, а 300 голосами. Він додав, що при цьому парламент має мати право висловити недовіру генеральному прокурору. С.ПІСКУН вважає, що в такій ситуації «генеральний прокурор буде незалежним».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня 2009 р., Окружний апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконним Указ Президента України від 24 травня 2007 р. № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Указом від 26 квітня 2007 року С.ПІСКУН був поновлений на посаді генерального прокурора України.

26 квітня 2007 р. Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.

Водночас, 24 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО підписав Указ № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Як йшлося в документі, “з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року № 357 «Питання С.Піскуна».

С.ПІСКУН оскаржив цей указ.