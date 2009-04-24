Литвин сформулював правило про ставлення до Росії та НАТО

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що українсько-російські відносини повинні будуватися на співробітництві в галузі економіки та військово-промислового комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні у ході поїздки до Кіровоградської області.

За його словами, «відносини України з Росією знаходяться на нижчій стадії. Відносини з Росією - вони просто формальні. Зустрічі, рукостискання, протокол, а практичних дій немає».

В.ЛИТВИН вважає, що про гарні відносини з Росією політики повинні говорити не тільки тоді, коли вони перебувають при владі. «Тому що, коли люди не мають влади, вони розповідають про те, що потрібно мати добрі відносини з Росією. Як тільки владу отримали, вони обов`язково вступають в НАТО, - сказав він. - Не треба клястись у вічній дружбі між Україною і Росією, а виходити з того, чи є взаємні двосторонні інтереси, і чи збігаються вони».

На думку голови Верховної Ради, там, де інтереси України і Росії не збігаються, необхідно вивчати ці питання. Прогнозуючи, що двосторонні українсько-російські стосунки будуть «нормальними», він підкреслив, що «вони повинні будуватися не на сюсюканні». Перш за все, за його словами, необхідно співробітничати в галузі економіки та військово-промислового комплексу.