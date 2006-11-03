Балога помирив Авакова, Добкіна і Салигіна?

Між керівниками представницької та виконавчої влади Харківської області досягнуто взаєморозуміння і домовленості про подальшу роботу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, обговорення відносин гілок влади в регіоні відбулося в четвер у Києві в Секретаріаті Президента України. Свої позиції і погляди на шляхи подальшої співпраці і розвитку Слобожанщини висловили голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, голова обласної ради Василь САЛИГІН та міський голова Михайло ДОБКІН.

За підсумками обговорення в Секретаріаті Президента “було досягнуто взаєморозуміння сторін і домовленість про подальшу роботу”, - наголосили у прес-службі.