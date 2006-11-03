Кушнарьов вирішив повиховувати Луценка

Народний депутат з фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ не виключає, що за результатами розгляду звітів міністрів оборони та закордонних справ буде прийнято рішення про їх відставку, але переконаний, що це не призведе до розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що звіти Бориса ТАРАСЮКА і Анатолія ГРИЦЕНКА не будуть простими. «До них дійсно є дуже багато питань. І коли нас намагаються звинуватити, що це політичний підхід, то я не розумію, який інший підхід може бути до міністрів коаліційного уряду», - наголосив він.

За його словами, антикризова коаліція несе політичну відповідальність за дії створеного нею уряду. «Як же ми повинні ставитись до того, що окремі міністри в цьому уряді фактично формують опозиційну п’яту колону, дозволяють собі коментарі за вже прийнятими рішеннями, при чому коментарі часом принизливі стосовно коаліції і уряду, і особисто щодо прем’єр-міністра – будь-які спроби прикрити дії цих міністрів тим, що вони в уряді за квоті Президента, на мій погляд, недолугі», - сказав він, додавши, що уряд це цільний організм, в тому числі і політичний орган. І має бути нерозривно пов’язаним з антикризовою коаліцією. «Тому буде (коаліція – УНІАН) дуже жорстко добиватись від цих міністрів відповідей: вони збираються працювати в рамках єдиної політики, яку напрацювала антикризова коаліція… Якщо ні, і вони однією ногою в уряді, а головою в опозиції, то я не думаю, що ми з цим погодимось», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Відповідаючи на запитання, що робитиме антикризова коаліція, якщо Президент внесе на посади міністрів знову кандидатури Б.ТАРАСЮКА і А.ГРИЦЕНКА, Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що це не має сенсу, і це означатиме, що ці відомства очолюватимуть виконуючі обов’язки, яких призначатиме прем’єр-міністр.

Є.КУШНАРЬОВ категорично не погоджується, що це може стати причиною розпуску парламенту. «Норма про два місяці згадується в Конституції під час його (уряду) формування, а не в період діяльності. Це все юридична казуїстика, у якої немає ніякої перспективи. Уряд дієздатний, якщо в ньому є більше половини членів», - наголосив депутат. Він вважає, що подібні розмови є безперспективними.

Коментуючи висловлювання, що у Є.КУШНАРЬОВА є особисті мотиви щодо постановки питання про відставку Юрія ЛУЦЕНКА, Є.КУШНАРЬОВ не погодився з цією думкою.

«Я що порушую кримінальні справи проти пана Ю.ЛУЦЕНКА, чи я вимагаю посадити його до в’язниці. Знаєте, коли я вчора слухав його, у мене виникла думка, що інколи дітей, для того, щоб вони краще зрозуміли неправильність своїх дій, змушують ці вчинки відчути на собі. Хай він подумає, як було тисячам людей, яких абсолютно безпідставно звинувачували і навіть кидали за грати», - сказав Є.КУШНАРЬОВ, висловивши сумнів, що Ю.ЛУЦЕНКО здатен робити висновки.