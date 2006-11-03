Мороз відкрив для себе, чим займається Генпрокуратура

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вчора, 2 листопада, направив до Генпрокуратури України звернення щодо забудови в центрі Києва, яка проводиться із порушенням законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР повідомив на засіданні парламенту.

За його словами, до нього звернулися більше як 300 мешканців Печерська щодо забудови району з порушенням законодавства - йдеться про будівництво висотних будинків на тих місцях, «де можуть бути зсуви».

О.МОРОЗ зазначив: «виявляється, що забудовником, розпорядником землі є Генпрокуратура». За його словами, по Києву прокуратура має «близько 40 ділянок такого змісту». «З яких пір прокуратура займається комерційною діяльністю? Що це за робота?», - зауважив О.МОРОЗ.