Януковичу не відомо, хто хоче усунути Президента

Прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ не відомо, хто хоче усунути з поста Президента України Віктора ЮЩЕНКА в порядку імпічменту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Наша політична партія зацікавлена в тому, щоб влада працювала ефективно, і в державі була стабільність», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи заяви про те, що бажання парламенту поміняти міністрів, яких призначає Президент, є першим кроком до початку процедури імпічменту проти В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю УНІАН народний депутата-“нашоукраїнець” Михайло ПОЖИВАНОВ застеріг Президента, що антикризова коаліція готує його імпічмент.

Депутат переконаний, що останні дії коаліції, в тому числі плани відправити у відставку міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА та міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, свідчать, що антикризова коаліція не відмовилась від плану оголосити імпічмент Президентові.

М.ПОЖИВАНОВ підкреслив, що зовнішня і оборонна політика є прерогативою Президента. І коли втручаються в питання, які належать до його повноважень, інакше, як спробу замінити Президента, розцінювати не можна. Він вважає, що звіт міністрів буде розправою над ними. І навіть якщо Президент їх не звільнить, і вони залишаться виконувати свої обов’язки, вони не зможуть виконувати свої повноваження в повному обсязі, «а за цим іде нарікання Президенту, що він не виконує власних повноважень, скажімо, з оборони і зовнішньої політики. А коли людина не виконує обов’язків, то ставиться питання щодо імпічменту в тому числі», - наголосив М.ПОЖИВАНОВ.