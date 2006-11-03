Янукович сформулював національну ідею

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що національною ідеєю має стати покращення життя українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні на урочистих зборах з нагоди Дня працівника соціальної сфери у Києві.

«Сьогодні такий підхід треба сприймати як національну ідею», - сказав прем’єр-міністр. Він зазначив, що уряд ставить за мету зробити 2007 рік роком конструктивного діалогу між владою та бізнесом. Результатом такого діалогу, на думку прем’єр-міністра, має стати збільшення зарплат працівникам великих підприємств та виведення з тіні зарплат у середньому та малому бізнесі.

Крім того, до кінця 2007 року за словами В.ЯНУКОВИЧА, мають відбутися суттєві зрушення щодо підвищення частки зарплати в собівартості виробленої продукції.

«Влада повинна постійно наголошувати на соціальній відповідальності бізнесу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

На думку прем’єр-міністра, реалізація поставлених завдань у соціальній сфері дасть можливість не лише покращити рівень життя українських громадян, але й сприятиме поверненню в Україну робочої сили та збільшенню народжуваності.