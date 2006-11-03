Янукович задоволений роботою Луценка

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ поки що задоволений роботою міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Я на сьогодні не маю таких фактів, які дозволяють сказати, що його бачили десь в корупції, що він погано працював чи порушував закони», - сказав прем’єр-міністр.

Водночас він зазначив, що у випадку, якщо такі факти будуть виявлені, реакція і парламенту, і уряду буде відповідною. Говорячи про роботу Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що міністр зараз працює як і весь уряд, має безумовно певні недоліки, однак не суттєві.

«Єдиний недолік, який він майже подолав – це підміна вашої роботи, роботи журналіста, кореспондента. Його коментарі часто викликали негатив і в мене», - зазначив прем’єр-міністр.

Водночас він додав, що на сьогодні коментарі Ю.ЛУЦЕНКА стали більш виваженими і професійними.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада ВР ухвалила постанову згідно з якою створила комісію для розслідування діяльності Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ та рекомендувала прем’єр-міністру відсторонити Ю.ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків міністра на два місяці – термін визначений для роботи комісії.