Ющенко відкидає закулісні торги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Верховна Рада має задовольнити заяви про відставку всіх чотирьох міністрів, призначених в уряд за квотою “Нашої України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

За його словами, Президент вважає питання міністрів від «Наша Україна» справою взаємин «Нашої України» і парламентської більшості. «Президент відкидає можливість будь-яких закулісних торгів чи домовленостей з приводу залишення цих міністрів на посадах за якісь поступки більшості з свого боку», - сказав В.БАЛОГА.

В Секретаріаті Президента вважають, що з моральних, етичних та політичних міркувань Верховна Рада повинна відправити у відставку всіх чотирьох міністрів, які подали заяви про звільнення, підкреслив В.БАЛОГА.

За його словами, Президент вважає, що головним критерієм при призначенні нових кандидатур на вакантні посади має бути професіоналізм, а також «це мають бути нові обличчя в уряді».

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА і міністра культури і туризму Ігоря ЛІХОВОГО, призначених в уряд за квотою “Нашої України”. Відразу ж на ці посади було призначено Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Юрія БОГУЦЬКОГО.

Водночас ВР перенесла розгляд заяв про відставку ще двох міністрів від “Нашої України” - охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА та у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

Як пояснив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, уряд не готовий внести свої кандидатури на ці посади.

Сьогодні прем’єр заявив, що не бачить проблем у роботі міністра охорони здоров’я та міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що хоче ще раз обговорити це питання з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ.