Балога спростовує інформацію щодо Зварича

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА спростовує інформацію про можливість призначення керівником юридичного управління Секретаріату Президента екс-міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА сказав на брифінгу в п’ятницю, відповідаючи на запитання журналістів.

«Можу з точністю сказати, що ні», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, на цій посаді працює ДОКТОРОВА Жанна Павлівна, яка є фахівцем своєї справи. «Я думаю, що нам немає необхідності робити ротацію на цій посаді за політичними мотивами», - сказав В.БАЛОГА.

Він відзначив, що Р.ЗВАРИЧ є «достатньо професійною людиною високого рівня». «Я вважаю, що він знайде собі застосування і працюватиме на достатньо високій посаді», - додав В.БАЛОГА.