Безсмертний вважає, що Кабінету міністрів немає

Лідер парламентської фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що Кабінету Міністрів в нинішніх умовах в Україні немає.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання інтернет-чату “Української правди”.

На його думку, сьогодні «є прем`єр і 179 чоловік його апарату, та ще півтори тисячі чоловік секретаріату Кабінету Міністрів. Усі повноваження зосереджені у прем`єра і віце-прем`єрів, а міністри, на жаль - це політична ширма».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зізнався, що вже не раз чув від цих людей слова, що вони мріють про роботу в справжньому Кабінеті Міністрів.