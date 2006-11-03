Наша Україна попередила Луценка про сто кругів пекла

“Наша Україна” попереджала міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про наслідки після відкликання ним заяви про відставку.

Про це сказав лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на запитання під час інтернет-чату на “Українській правді”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що Ю.ЛУЦЕНКО мав піти з уряду разом з усіма міністрами-“нашоукраїнцями”, тому що "Наша Україна" перейшла в опозицію.

“Він був в уряді за квотою "Нашої України". Коли всі міністри писали заяви, то Юрію Віталійовичу було сказано: "Спробуй залишитися, це обернеться тобі сотнею кругів пекла, які тобі влаштують антикризовики", - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяву міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА про відставку. Того ж дня Ю.ЛУЦЕНКО відкликав її.

2 листопада у Верховній Раді було створено Тимчасову слідчу комісію для перевірки фактів корупції та зловживання службовим становищем із боку окремих посадовців Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року. На час діяльності комісії ВР рекомендує Кабміну відсторонити міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків. Термін діяльності комісії – два місяці.

Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між Президентом і прем’єром.