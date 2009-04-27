Тимошенко сьогодні вручить ключі від квартир

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні візьме участь у церемонії з нагоди введення в експлуатацію житлового будинку в місті Кагарлику Київської області та вручить ключі від квартир громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.