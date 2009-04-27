У своїй академії СБУ хоче давати тільки другу вищу освіту

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виступає за те, щоб в академію спецслужби вступали люди, які вже мають вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«З цього (навчального) року значно скорочений набір в академію осіб віком 17-18 років, тобто з повним курсом навчання для того, що ми збільшуємо кількість тих, у кого є вища освіта», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що таке реформування почалося, і поки що проходить досить болісно. «Я таке рішення колегії СБУ підписав, і поступово такий перехід здійсниться остаточно», - зазначив він.