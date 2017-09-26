Екс-радник Тимошенко допомагає окупантам дерибанити "Кримнаш" - журналіст (фото)

Один з політтехнологів "помаранчевої" команди, а також колишній радник Юлії Тимошенко Олексій Ситніков тепер у Севастополі. Як повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський, в окупованому Криму він працює на місцевий уряд.

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"Пам'ятаю, колимь за помаранчеві стрічки одні люди були готові вбивати інших. Тисячі жителів Донбасу ще у 2004 році морально готові були йти і воювати проти "помаранчевої чуми". Вважалося, що Майдан - це технологія американців, спецоперація ЦРУ, підступи Сороса", - згадав він колишні події.

У підсумку виявилося, зазначає журналіст, що "чуму" просувала людина, яка тепер допомагає "Єдиній Росії" дерибанити "Кримнаш".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.