Окупанти в Криму почали незаконні розкопки біля "Ластівчиного гнізда"

Росія розпочала проведення незаконних розкопок та інженерних геологічних робіт, а саме буріння скелі, на якій знаходиться пам’ятник національного значення палац «Ластівчине гніздо». Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України з посиланням на доповідь ЮНЕСКО.

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«Російська окупаційна влада продовжує проводити та території Криму незаконні археологічні дослідження та розкопки», - йдеться у тексті звіту ЮНЕСКО.

У відомстві наголосили, що українська влада не давала дозволу на проведення таких робіт.

Зазначається, що серед іншого, з квітня поточного року такі роботи проводяться на території між Цементною слобідкою і автотрасою Керч-Феодосія, у зв’язку з будівництвом під’їзних доріг до майбутнього Керченського мосту. В результаті цих розкопок були знищені фрагменти стародавнього Тірітакського оборонного валу, який окупаційна влада планує зруйнувати повністю.

Загалом, в 2017 році Міністерство культури Росії видало 13 дозволів на проведення археологічних розкопок в Криму і два дозволи на проведення робіт на території Севастополя.

«Це є грубим порушенням Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Конвенція і Перший протокол до неї (1954 р.) забороняє проведення будь-яких археологічних розкопок на окупованій території, а також будь-які зміни культурних цінностей», - наголосили в МінТОТ.

У міністерстві нагадали, що влада України збирає докази для початку кримінального переслідування так званих «археологів», які в порушення міжнародних конвенцій про захист історичних пам’яток та всупереч українському законодавству проводять незаконні розкопки на окупованій території України.

На сьогодні до списку осіб, незаконна діяльність яких в цій сфері реєструється, включені 33 вчених з різних інститутів Російської академії наук, які повідомили про результати своєї роботи в журналах Академії.

У звіті ЮНЕСКО наголошується, що будь-які заходи РФ в окупованому Криму, спрямовані на зміну юрисдикції стосовно об’єктів культурного, промислового і технічного спадку України, є прямим порушенням суверенних прав України та загальновизнаних норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум щодо його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.