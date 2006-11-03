Комітет виборців України заявляє, вибори мера Черкас можуть бути зірвані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КВУ, сьогодні в Черкасах була запущена в дію чергова спроба такого зриву. Два кандидати: секретар міської ради Анатолій КАЛЕНЧУК та Валерій ЗАГУЛЯЄВ виявили помилки у виборчих бюлетенях. Помилки стосувалися даних, офіційно затверджених ще 20 жовтня і вже надрукованих. Зокрема, у А.КАЛЕНЧУКА неправильно вказано рік народження, у В.ЗАГУЛЯЄВА – по батькові.

Голова місцевої територіальної виборчої комісії Віктор ДОРОФЄЄВ дав вказівку знищити бюлетені, що, власне, і відбулось у присутності голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА. Однак, замовлення на друк нових бюлетенів ще не розміщені, що може призвести чергового зриву виборів, призначених на 5 листопада.

КВУ закликає Черкаську міську територіальну виборчу комісію негайно замовити виготовлення нових бюлетенів і провести вибори Черкаського міського голови 5 листопада у повній відповідності до норм чинного законодавства та стандартів демократичних виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах було скасовано спільну прес-конференцію голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА і керівника Черкаської обласної державної адміністрації Олександра ЧЕРЕВКА. Про причини скасування прес-конференції не повідомляється. Вона мала відбутись о 13.00, згодом її перенесли на дві години пізніше, ще пізніше скасували.

Під час прес-конференції Я.ДАВИДОВИЧ ТА О.ЧЕРЕВКО мали повідомити ЗМІ про стан підготовки до повторних виборів міського голови Черкас, а також обговорити питання необхідності змін до законодавства щодо виборів до органів місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. 5 листопада в Черкасах втретє за останні півроку відбудуться вибори міського голови.

Вибори, що відбулися 26 березня 2006 року, було визнано недійсними рішенням МТВК від 4 квітня. Приводом для цього стало скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Черкас Валерія ПАЩЕНКА, який за результатами голосування набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Повторні вибори міського голови були заплановані на 18 червня 2006 року. Однак, вони не відбулися, оскільки у ніч перед голосуванням, попри рішення суду, МТВК прийняла рішення про перенесення дати повторного голосування.

Згодом причину зриву повторного голосування розслідувала прокуратура області.