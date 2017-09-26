Україна хоче почати закупівлю військової техніки і обладнання у Канади - Полторак

Україна хоче почати закупівлю військової техніки і обладнання у Канади в 2018 році. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак на спільній прес-конференції з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгх Сейджжаном.

Читайте такожУ МЗС РФ не бачать "нічого такого" в Україні, щоб поставляти ЗСУ американську зброюЗокрема, український міністр сказав, що сьогодні були обговорені перспективи розвитку двосторонніх відносин після підписання у квітні 2017 року спільної оборонної угоди.

"Друге питання, яке ми обговорили, було якраз і питання... пов'язане із закупкою обладнання, оснащення, техніки на наступний рік в наших канадських друзів", - заявив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня міністри оборони України та Канади підписали оборонну угоду.

«Угода дозволить нам тісніше співпрацювати у питаннях спільної безпеки та щодо занепокоєнь у секторі оборони, а також краще підтримувати один одного», - заявив у квітні міністр оборони Канади.

При цьому він сказав, що підписання оборонної угоди демонструє, як рішуче Канада налаштована підтримувати євроатлантичну безпеку і також доводить непохитну підтримку України.